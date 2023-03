Gran Hermano: el pedido de Camila que sorprendió a todos.

Durante la emisión de El Debate de Gran Hermano , una de las concursantes, Camila , generó un momento incómodo al pedir que no hablaran más de ella y enfocarse en su carrera musical.

La participante explicó que se unió al programa por su carrera y anunció que su nuevo tema musical no se lanzaría el 8 de abril, lo que causó desconcierto en el set.

Gran Hermano: Marcos habló sobre sus problemas en la adolescencia

El triunfador de Gran Hermano, Marcos Ginocchio, abrió su corazón y contó el problema que enfrentó durante su adolescencia. “Me sentía en un pozo del que no podía salir”, confesó.

El joven de Salta se mostró sensible al tema durante su estancia en la casa más famosa del país y llegó a hablar de ello con La Tora o Camila, aunque nunca con tanto detalle y sin entrar en muchos detalles.

Después de ganar el concurso, Marcos decidió hablar sobre lo que le sucedió a los 14 años: “Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien, para nada bien, me sentía en un pozo del que no podía salir”.