Gran Hermano: Marcos habló sobre sus problemas en la adolescencia

El triunfador de Gran Hermano , Marcos Ginocchio , abrió su corazón y contó el problema que enfrentó durante su adolescencia. “Me sentía en un pozo del que no podía salir” , confesó.

El joven de Salta se mostró sensible al tema durante su estancia en la casa más famosa del país y llegó a hablar de ello con La Tora o Camila , aunque nunca con tanto detalle y sin entrar en muchos detalles.

Después de ganar el concurso, Marcos decidió hablar sobre lo que le sucedió a los 14 años: “Hubo una etapa de mi vida que no estaba bien, para nada bien, me sentía en un pozo del que no podía salir”.