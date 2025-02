La casa de Gran Hermano , se supone, es un espacio aislado en el que los participantes no tienen ningún contacto con el exterior . Sin embargo, en las últimas horas, Juan Pablo "Devi" de Vigili se encontró cara a cara con trabajadores del programa. El insólito episodio fue captado por las cámaras y la transmisión en vivo se cortó abruptamente.

El cruce erróneo ocurrió tras la doble eliminación de Delfina y Saif, cuando la producción ordenó a los participantes encerrarse en el SUM mientras el personal de mantenimiento ingresaba a la casa. Sin embargo, Devi, fiel a su estilo pausado, no llegó a tiempo y quedó en el lugar justo cuando los trabajadores entraban.

En el video viralizado en redes, se puede ver cómo Devi observa a los empleados y les hace una seña, diciéndoles: "Estamos acá, esperen". Luego, sin apurarse, les da la espalda y entra al SUM, mientras los trabajadores se alejan para evitar el contacto. Segundos después, la transmisión fue interrumpida abruptamente, algo que no pasó desapercibido para los televidentes.

El video se viralizó en X (antes Twitter) y desató un debate encendido. "Tiene que tener sanción, no puede ser, siempre hace lo mismo", "Devi lo hizo a propósito", "Esto es un error de la producción", fueron algunos de los comentarios más repetidos.

image.png Gran Hermano: el insólito cruce de un participante con trabajadores del programa

Algunos usuarios cuestionaron si la falta fue de Devi o de la producción del reality por no verificar que todos los jugadores estuvieran encerrados. "No deberían entrar los del staff sin revisar todo primero", escribió un internauta. "Deberían sancionar al staff, una vergüenza que no puedan ni verificar que había un Devi suelto", ironizó otro.

Un reality en crisis

Este escándalo se suma a una temporada conflictiva de Gran Hermano. En los últimos días, Keila, Jenifer y Luca fueron expulsados por romper las reglas, lo que ha generado un clima de tensión dentro de la casa. El "ojo que todo lo ve" ya ha demostrado que no duda en tomar decisiones drásticas, por lo que el futuro de Devi es incierto. Por el momento, la producción no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente. ¿Habrá sanción o el episodio quedará en el olvido?./Infobae.