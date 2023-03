Gran Hermano: el emotivo reencuentro de Romina con sus hijas.

Después de una breve charla con ellas, repleta de besos y abrazos, junto a la compañía de Marita, la señora que cuida a las chicas, se pusieron a jugar en las hamacas y la calesita.

"Gracias. Sentí que se me aflojó todo. Mía está más alta que yo. Feli me preguntó todo y la gorda me habla y me dice ‘mamá te amo’", le dijo Romina a del Moro.

"Cuando dijiste que estaban a un paso no entendía a qué te referías. Los chicos me abrazaban y yo no sabía qué pasaba. Están hermosas las nenas. La gordi canta Safirus y Feli me preguntó por Caramelo y Mora. Me ven todo el tiempo y uno acá adentro no toma dimensión de eso", agregó.

Y siguió: “Cuando vi la foto de Feli en la tribuna la vi enorme. La primera semana sin ellas fue tremenda y pensé que no iba a aguantar. Walter me dijo antes de que entrara que iba a poder, pero por momentos sentía mucha angustia o tristeza. Los psicólogos me apoyaron mucho. Si no fuera por ellos me iba en ese momento".

Así, cerró con mucha emoción: "Esto lo hago por mí pero es un esfuerzo enorme. Ahora van a venir cosas buenas, pero por mis hijos hago todo, como cualquier padre".