Gran Hermano: cuál fue el motivo que desató la tristeza y desolación de Chiara

Los dos protagonizaron una escena apasionada a los besos en la cama , sellando así su vínculo dentro del reality . El participante le confesó que ya no confiaba en nadie más y que solo quería estar con ella . La pareja incluso se prestó a un divertido momento en el Streaming Room.

Como contraparte, estas situaciones generaron mucha tristeza en Chiara, quien hasta hace poco creía tener una conexión especial con Giuliano. " Estoy en una y no doy más. Me siento una pelot... con respecto a Nano y Jenifer ", le confesó entre lágrimas a Sandra Priore, que trató de consolarla.

La situación fue aún más dolorosa para Chiara debido a las palabras previas de Giuliano. "Ayer él me dijo que le gustaba yo y que no estaba seguro", recordó con desconsuelo. Para Sandra, Giuliano simplemente "no se quería quedar sin el pan y sin la torta".

Aunque afectada, expresó su deseo de adaptarse y continuar su experiencia en la casa. "Ojalá lo pueda aguantar y que me acostumbre. Pero yo soy muy emocional", admitió con tristeza. / NA