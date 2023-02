Gran Hermano: Alfa y Romina se dijeron de todo.

"Acá en la casa me aferré mucho a él, pero la realidad es que hoy no estamos bien", dijo la ex diputada, mientras Alfa estaba al frente hablando de sus compañeros.

Luego del Moro le preguntó a Romina que opinaba de lo que dijo Walter. "Yo no descargó nada en nadie. Al contrario, me guardó todo sola. Es lo que siempre hablo con el psicólogo", respondió.

"Lamentablemente no estamos bien. Voy a decir la verdad. No estamos bien. Era una persona a la que yo me aferre mucho a pesar de que somos el agua y el aceite. No sé por qué me aferre tanto a él porque somos muy distintos", agregó la ex política.

"¿Van a poder resolver esto?", preguntó del Moro. "Con Alfa tuvimos varias discusiones dentro de la casa. En un momento en la casa nadie le hablaba y he llegado a poner a todos en contra mía por hablar y estar con él porque me daba pena y me había encariñado mucho con él. Pero pasaron cosas. Cuando él estuvo mal yo estuve para él y en el momento en el que yo estuve mal él al contrario, me dijo cosas que no estuvieron buenas", respondió Romina dando a entender que su relación es irreconciliable.