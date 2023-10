Got Talent Argentina: la dura devolución de Abel Pintos a una cantante mendocina

Abril Dunand en Got Talent Argentina.

En la emisión de este domingo de Got Talent Argentina 2023 se presentó Abril Dunand, una cantante mendocina que recibió una dura devolución por parte de Abel Pintos .

La joven interpretó 'Inocente' , un tema de La Delio Valdez. Pese a su entusiasmo, la performance de la artista no convenció del todo al jurado y recibió las cruces rojas de Abel y Emir Abdul.

"Mucha cosa por detrás, horrible" Got Talent Argentina: Esperanza Careri hizo una polémica denuncia contra el programa

TV Got Talent Argentina: gran audición de padre e hijo folcloristas de Mendoza

Al momento de la devolución, Pintos le consultó a Abril: "¿A vos te gusta mucho cantar?". "Sí, me encanta", contestó la joven mendocina. "Bueno, eso es bueno, pero sinceramente creo que tenés que trabajar mucho, ¿sabés?. Me parece que si no eran los nervios, tal vez era la ansiedad que podía estar jugando un poquito en la afinación y en la firmeza, y es algo que nunca terminó de acomodarse. Evidentemente son cosas que hay que ajustar y trabajar".