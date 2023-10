Got Talent Argentina: gran audición de padre e hijo folcloristas de Mendoza

En la emisión de este miércoles de Got Talent Argentina se presentaron un padre y un hijo oriundos de Palmira, Mendoza. Se trata de Elías y Luciano Soloa, quienes con bombo y guitarra interpretaron el tema 'La Cerrillana', de Los Chalchaleros.

Al momento de la devolución, Flor les dijo: "Es muy hermoso lo que hacen. Los felicito". En tanto que Emir comentó: "Me gustó mucho lo que hicieron. Lo único que no me gustó fue que se escuchaba más fuerte la guitarra que el bombo del pequeño".