Es corista de Gauchito Club y la rompió en Got Talent Argentina

Espe Careri la rompió en Got Talent Argentina.

En la emisión de este martes de Got Talent Argentina 2023 se presentó Esperanza Careri , una joven mendocina que es corista de la banda Gauchito Club .

Al momento de la devolución, Flor Peña le dijo: "Tenés una fuerza vocal muy interesante. Pero prestale atención. Soltate, soltate, liviana, liviana. En tanto que Emir le propuso ser su coreógrafo. "Yo te hago las coreos. Sos increíble. El ángel que tenés. Me tuviste erizado", le comentó.

Esperanza Careri en Got Talent Argentina 2023.

got talent argentina 2023, esperanza careri,.jpg

En tanto que La Joaqui opinó: "Me gusta que saques el tabú de que las mujeres no podemos hablar las mismas cosas. Me encanta que te sientas libre de expresarte".

gauchito club, esperanza careri.jfif Esperanza Careri, corista de Gauchito Club. Foto: Gauchito Club.

Por su parte, Abel Pintos, el único que tocó la cruz roja, expresó: "Veo un montón de talento y de intenciones desordenadas. Hay un montón de cosas para ordenar. Pero yo banco mucho que haya un montón de intenciones de ustedes. Me gusta que hayan hecho una canción de ustedes".

A la hora de la votación, Esperanza recibió la aprobación unánime del jurado y avanzó a la próxima ronda de Got Talent Argentina.