Got Talent Argentina: Esperanza Careri hizo una polémica denuncia contra el programa









Esperanza Careri, la joven mendocina con un impresionante talento vocal que participó en Got Talent Argentina 2023, hizo un polémico descargo en redes después de su paso por el reality. La denuncia también se extendió a “La Voz Argentina” y a la forma en cómo la producción organiza los concursos de talentos.

La presentación de la mendocina en el programa de talentos de Telefe se vio el martes por la noche, y Esperanza fue aplaudida por la mayoría de los jurados. Todo indicaba que tenía asegurado su paso a la siguiente ronda, sin embargo, la joven fue sorprendida al enterarse de que no continuaría en el programa. Mostrando su descontento en redes sociales, expresó: "Estaba intentando ponerle filtros a la situación, pero no me van a ver y ni siquiera me van a dar la posibilidad de esa 'revancha' que dicen que estoy teniendo".

Embed La joven cantante mendocina explicó a sus más de 59 mil seguidores en Instagram, que ellos grabaron su presentación, la que salió al aire la noche del martes, en el mes de abril. Al verse en televisión y ante las consultas que recibió de sus seguidores y allegados, preguntó cómo seguía el tema y se enteró que la dejaron fuera del programa. “Me dijeron que quedé afuera de la competencia. Por qué me pasan... no lo entiendo. Y sin avisarme, cero tacto, cero humanidad. Estoy intentando salir de una muy difícil, metiéndole ficha a mi proyecto personal, con mis canciones y esto me tira para atrás”, cerró en los posteos que borró de su cuenta verificada y en la que no compartió nada de Got Talent.

Embed Aunque la joven cantante se abrió con sus seguidores, luego decidió borrar los videos que subió a sus historias. La cuenta de Instagram “Mundo Famosos” las replicó en sus redes, y en los clips Esperanza cuenta que no es la primera vez que tiene un trato así en este tipo de reality. “A mi no me trataron bien, y cuando estuve en La Voz tampoco”, expuso la mendocina y resaltó: “Hubo momentos muy feos y mucha mano negra, mucha cosa por detrás, horrible”. Careri experimentó una desagradable situación en "La Voz Argentina", cuando tuvo un enfrentamiento tenso con otra concursante, Jessica Amicucci quien la había acusado de no ensayar.

Embed La artista decidió borrar absolutamente todas sus fotos de su perfil de Instagram y sólo dejó algunas historias destacadas en la que explica el por qué de esta drástica decisión. “Voy a seguir apostando por mi carrera, pero todavía tengo mucho que sanar, así que me voy a tomar un descanso de las redes sociales por un tiempo, por los menos hasta sentirme mejor conmigo misma. Muchas gracias a todos por el amor”, explicó en una historia. WhatsApp Image 2023-10-04 at 6.39.33 PM.jpeg Got Talent Argentina: Esperanza Careri hizo una polémica denuncia contra el programa Foto: IG de Esperanza Careri Al texto de descargo, le siguieron otras historias en donde dijo: “Vamos a esperar a que esté todo en orden legalmente para que yo pueda salir a sacarle la careta”. Además explicó que decidió borrar todo el contenido acerca de Got Talent Argentina porque se sintió muy vulnerable. “Fue un momento muy íntimo y muy oscuro que necesitaba pasarlo sola y actué muy impulsivamente y como que lo solté, lo vomité, y a veces está bueno guardarse esos momentos para una misma. Además que dejé que me afectan mucho los comentarios negativos.” “Hay mucha gente que me quiere, y que le gusta lo que hago. Así que decidí tomarme un tiempo de esta red social durante un tiempo para sanarme a mi misma. Y en cuanto pueda hablar lo haré sin pelos en la lengua”, dijo la joven cantante mendocina./Mundo de Famosos.