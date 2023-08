Gael García Bernal y Bad Bunny juntos en el tráiler oficial de "Cassandro"

Además incluye fragmentos de su compleja relación con Felipe, interpretado por Bad Bunny, con el cual recrean junto escenas de amor. De hecho, durante el rodaje el cantante expresó en una entrevista a People: “si estás actuando, estás siendo alguien que no eres, así que cuando me pidieron [besarlo], dije: ‘sí, estoy aquí para lo que quieran’. Creo que fue muy genial; no me sentí incómodo”, dijo.

Queda claro que el personaje que llevaba a delante el deportista no era una invención, sino parte de su expresión homosexual. Como el primer luchador abiertamente gay, enfrentó la homofobia y discriminación, tanto dentro como fuera del cadrilátero, por lo que su resistencia lo convirtió un ícono para la comunidad LGBTQ+.

Una historia LGBT que golpea fuerte

“Me quedé totalmente impresionado por su historia”, mencionó a People el director Roger Ross Williams, que también coescribió el guión con David Teague. Siendo el primer director afrodescendiente en ganar un Oscar, no es ajeno a las historias impactantes. Sus trabajos anteriores incluyen documentales como Life, Animated, Love to Love You, Donna Summer y Music by Prudence.

“Él triunfó en una industria conservadora, y lo hizo como su auténtico yo. Aprender a aceptarse a uno mismo es un gran tema en Cassandro y así como lo es para toda la comunidad queer, así que me inspiró mucho esa historia”, reveló. Cassandro está previsto para llegar a cines seleccionados el 15 de septiembre antes de estrenarse en la plataforma de Prime Video el 22 de septiembre./Infobae