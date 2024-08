Furia de Gran Hermano se sinceró y mostró la angustia que tiene por su actual estado de salud

Farándula El mal momento de una ex Gran Hermano: qué le pasó

"Dado a mi leucemia, hoy ya mi sueño de ser olímpica se terminó", comenzó escribiendo desde su cuenta. Posteriormente, agregó: "Eso significa que no puedo realizar ejercicio intenso o de alto impacto. O levantar los kilos que levantaba antes. Mis marcas eran números tan geniales, que me da tristeza no poder competir".