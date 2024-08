Cansada de todo, Furia de Gran Hermano expuso como nunca a la producción del reality

“ Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, comenzó sus declaraciones la ex participante.

En referencia a la discusión que tuvo con Mauro Dalessio (con quién mantuvo un breve romance en la casa), comentó: "Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”.

Sumado a esto, apuntó contra la producción del reality: " Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”.

Para finalizar, Furia sentenció: "Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no?..." / Ciudad Magazine