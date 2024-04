Furia de Gran Hermano le reveló a sus compañeros su diagnóstico médico

Fiel a su estilo, y con mucha calma, Furia no se anduvo con rodeos cuando les contó a todos sus compañeros de reality cuál era el diagnóstico que enfrenta luego de los estudios que se realizó la semana pasada. “Ya que estamos acá les digo el diagnóstico porque veo que algunos quieren saber. Tengo algo que es una verg**, pero que no tengo que andar en tratamiento y por ende, como estoy en el nivel 1 -y tiene hasta nivel 4-, puedo seguir estando acá adentro”, comenzó explicando la entrenadora. “Chicos, tengo leucemia ”, dijo sin más rodeos antes la sorpresa de sus compañeros .

“No es joda, no es chiste, no es nada”, continuó diciendo Furia luego de revelar su estado de salud. “No tengo que tratarlo si no crece, así que todos los meses me tengo que sacar sangre para ver qué onda. Puede ser que a los 40 años me pegue el nivel 3 y bueno cag…”, explicó con mucha calma.