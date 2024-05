Fuerte pelea entre Eliana Guercio y Sol Pérez: "Te creés que es una guerra de vedettes".

Sol Pérez y Eliana Guercio discutieron fuertemente durante el último Debate de Gran Hermano y, como no podía ser de otra manera, la pelea comenzó por las reacciones de Juliana “Furia” Scaglione , criticadas por una y elogiadas por otra.

Entonces intervino Sol Pérez y remarcó que le gustaba escuchar a Ubfal hablando sobre los errores y aciertos de todos los jugadores: “ Me encanta escuchar a Laura decir eso, porque es ver el juego en su totalidad y decir que algo no estuvo tan atinado. Me encanta, porque de los fanatismos ya estoy hasta acá ”.

“Tenés problemas con Laura desde que empezó el programa”, le reprochó Eliana, pero Sol continuó debatiendo: “No. Si tuvimos alguno, lo hablamos y no pasó nada. Pavadas”.

“Arrugaste. ¿Querés que te conteste?”, dijo Guercio, pero Pérez no se achicó: “¿En qué cosa voy a arrugar? Estoy trabajando con Laura desde hace mucho tiempo y nos llevamos muy bien siempre, pero contestame, dale. Vos te creés que esto es una pelea de vedettes. Y no. Este es un programa de televisión, un debate”.

La respuesta de Eliana Guercio finalmente llegó: “Estás haciendo un análisis de tus compañeros desde que empezó el programa. Me parece de cuarta. Vos podés hacer tu trabajo sin desmerecer el de los demás. Vos hiciste un juicio de valor sobre el trabajo de Laura y mío muchas veces. ¿Te acordás el otro día que te mandé un montón de audios después de que te pasaste por todos los programas hablando de mí?”.

Para Sol lo que le pasa a Guercio es personal con ella: “Vos tenés un problema personal con Ceferino Reato y conmigo porque sos fanática de Furia. Eliana, tenés comentarios horribles para con las mujeres. Lo dije y lo voy a sostener. Si no te gusta, lo lamento en el corazón. A mí no me gustan esos comentarios”.

Tras este cruce, Sol se quedó callada durante el resto del Debate, pero Santiago del Moro lo notó y no dudó en preguntarle qué le había pasado: “Estoy bien. Solo quiero decir que siempre fui una buena compañera con todos y que el año pasado esto jamás, jamás pasó… Yo vengo avisando desde hace rato y la producción lo sabe, que vengo viendo comportamientos y cosas que a mí no me gustan, pero bueno ya está”.