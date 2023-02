Fuerte cruce al aire entre Alfa y Coti de Gran Hermano 2022

Fue uno de los grandes escándalos en la primera etapa de Gran Hermano 2022 , cuando todavía no se había cumplido un mes del reality de Telefe e involucró a dos de los participantes que ya empezaban a mostrar un perfil alto en la competencia. Y con Walter Alfa Santiago y Constanza Coti Romero ya fuera de la casa, en Gran Hermano. El debate de los ex estuvieron cara a cara e intentaron saldar sin éxito las asignaturas del pasado.

Durante el tape, con la reacción en vivo de los propios involucrados, mostraron cómo había repercutido en la casa por entonces. Las charlas de Coti con su entonces amiga Daniela contándole la situación, la de los cordobeses Alexis y Maxi haciendo referencia a diferentes actitudes de Alfa, que el novio de Juliana definió como “libidinosas” y la de Juan con Lucila y Nacho , del extinto grupo Los monitos . “Me da asco, no podés hacer eso, por más que sea una joda. Y la gente que está alrededor lo siga tratando tal cual y no reaccione”, se quejó el taxista.

Ya afuera de la casa, Alfa fue respondiendo por cada uno de sus polémicos comportamientos y comentarios, que fueron unos cuantos. Y cuando se refirió al incidente con Coti, lo hizo con argumentos similares a los de aquella vez: “Estábamos jodiendo, todos riéndose. Y vinieron a acusarme al otro día, cuando armaron todo”, se defendió aludiendo a un complot en su contra.

Entonces, Gustavo Conti le señaló que Maxi se lo había dicho en el momento. “Y yo le dije que estábamos todos haciendo bromas Y no muestran ninguna imagen”, expresó Alfa. “No sabe afrontar las cosas ni pedir perdón cuando comete un error”, intervino el Conejo. Y allí Coti tomó la palabra, y después de aclarar que en su momento hubo un pedido de disculpas de parte del sexagenario, se trenzó en un tenso ida y vuelta con Walter.

—No quiero que me digas más que soy una mentirosa, porque lo escuché en otro programa. No necesito mentir, porque si no me hubiera agarrado de eso en ese momento y me hubiera quejado, vos te ibas eliminado.

—Al otro día me pediste disculpas y me dijiste “me di cuenta que me usaron”.

—¿Por qué te tengo que pedir disculpas yo para lo que vos me hiciste pasar a mí? Yo lo que quería es que se vaya la Tora en esa semana. Y me di cuenta que todos estaban armando algo mucho más grande.

—Entonces si la movida te servía para echar a la Tora estaba bueno...

—¡Pero no me sirvió para echar a la Tora! A vos te querían echar, y yo lo que hice fue descartar eso para que se vaya ella. ¿Cómo voy a utilizar lo que vos hiciste para echar a la Tora? ¿Yo te obligué a decir eso que dijiste? No.

En ese momento, intervino Cristian U: “Si una mujer dice que algo le hace mal, por un abuso o lo que sea, se dice, se denuncia y se hace”, señaló el exganador. “Eso es lo que estoy diciendo y lo conté en su momento”. replicó la correntina. “Dije que me hizo sentir incómoda pero que para mí no fue un abuso como decían todos en la casa. Pero que ahora diga que soy una mentirosa, obviamente que me afecta”, agregó. Pero Alfa no dio el brazo a torcer y dijo que le había dicho mentirosa por otra situación de juego, cosa que tanto Coti como el Conejo negaron al unísono. Y pasaron a otro tema sin lograr ponerse de acuerdo. Fuente: Teleshow