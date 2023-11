Fátima Flórez hará su primera aparición en TV como primera dama: cuándo y dónde.

"Ambos trabajamos mucho y encontramos nuestros momentos. Nos divertimos, intentamos no hablar del trabajo. De ninguna manera abandonaría mi carrera", reveló en una entrevista con la revista Caras.

"Soy la novia de Javier, lo voy acompañar sentimentalmente, emocionalmente y físicamente (risas)", agregó.

La humorista destacó que haber conocido a Milei representó “la llegada de un gran amor". Así, destacó que conectan desde "la espiritualidad, el amor y el sentido del humor".

Sobre la presidencia de su pareja, dijo: "Como lo conozco mucho a Javier como persona y sé de su honestidad, honradez e inteligencia no tengo dudas que estas condiciones personales van hacer de él un gran presidente. Javier es muy carismático, me genera una gran admiración, me encanta verlo en el escenario. Su esencia es ser genuino y espontáneo”.