Es la miniserie policial del momento y está en Netflix.

Las miniseries policiales son siempre tendencia en Netflix y rara vez no ocupan los primeros puestos de lo más visto. En este caso “Un hombre de Florida "ya se ubica en el tercer lugar de lo más visto en Argentina y promete trepar hasta lo más alto del ranking.

“Un ex policía atormentado llamado Mike Valentine se ve obligado a volver a Florida, su estado natal, cuando sigue el rastro de la novia fugitiva de un mafioso de Filadelfia. Pero su simple misión no tarda en convertirse en una frenética travesía de secretos familiares enterrados y un intento cada vez más inútil de hacer lo correcto en un lugar donde hay tanto que está mal” continúa la descripción.

Cuánto dura la miniserie de Netflix “Un hombre de Florida”

Tiene una extensión de 7 capítulos de 50 minutos cada uno. Una miniserie para maratonear que revoluciona el ranking de lo más visto en streaming.

FLORIDA MAN.jpg "Florida man" la miniserie policial en Netflix.

Reparto de la miniserie de Netflix “Un hombre de Florida”

Edgar Ramirez

Abbey Lee

Anthony LaPaglia

Otmara Marrero

Lex Scott Davis

Emory Cohen

Clark Gregg

Paul Schneider

Sibongile Mlambo

Lauren Buglioli

"Un hombre de Florida" está creada por Donald Todd, una de las mentes detrás de la exitosa serie "This is Us". También es una de las mentes creativas detrás de "Betty, la fea más bella".

Tráiler de la miniserie de Netflix “Un hombre de Florida”