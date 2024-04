Es la miniserie del momento y la podés ver en esta plataforma

No hay dudas de que esta miniserie es una de las más esperadas del 2024. Luego del final de la exitosa “ The walking dead ”, la franquicia se expandió con varios spin-off , y uno de ellos está protagonizado por el personaje de Andrew Lincoln.

Se trata de “The walking dead: The ones who lives”, una ficción de drama y horror post-apocalíptico estadounidense. Se desarrolla después de los eventos de la serie original.