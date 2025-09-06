Emily Lucius fue acusada de lo peor y las redes sociales reaccionaron con furia

Polémica en puerta

Emily Lucius vuelve a ser noticia y las redes sociales explotaron con críticas. Descubrí qué ocurrió en esta nueva polémica.

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, una nueva polémica sacudió el mundo del espectáculo: la influencer Emily Lucius fue acusada de "robar" un video a otro creador y publicarlo en sus redes sociales. Usuarios la expusieron y las críticas no tardaron en llegar. A continuación, te contamos todos los detalles.

Emily Lucius fue señalada por plagio

Según se pudo ver, Emily Lucius fue señalada por usuarios en redes sociales tras replicar sin créditos una receta publicada originalmente por otro creador. El video, que generó una ola de críticas, fue acusado de ser una copia casi exacta tanto en forma como en contenido.

El material original había sido compartido por Santi Repetto, un cocinero y generador de contenido gastronómico que suele publicar recetas y consejos culinarios. En esta ocasión, había subido una preparación de pan sin harina, acompañado de un audio con un toque humorístico que hacía referencia a personas celíacas.

Poco después, Lucius compartió un video muy similar: utilizó la misma receta, replicó el formato y reutilizó el audio original, sin mencionar al autor. Los comentarios en su publicación comenzaron a señalar la falta de crédito y a exigir que reconociera la fuente. Sin embargo, en lugar de responder, la influencer optó por eliminar los mensajes críticos y, más adelante, borrar el video completo de su cuenta.

Frente a la situación, Santi Repetto decidió expresarse públicamente desde sus redes: “Qué increíble como esta famosa, Emily, no sólo me copió la receta al pie de la letra, lo cual amo”, comentó con ironía. Y continuó: “Pero ¿el audio? Cero creatividad. Al menos un crédito o recomendarme con tus seguidores”, concluyó en una de sus historias. / NA

