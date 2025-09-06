Emily Lucius fue acusada de lo peor y las redes sociales reaccionaron con furia

En las últimas horas, una nueva polémica sacudió el mundo del espectáculo: la influencer Emily Lucius fue acusada de "robar" un video a otro creador y publicarlo en sus redes sociales . Usuarios la expusieron y las críticas no tardaron en llegar. A continuación, te contamos todos los detalles.

Según se pudo ver, Emily Lucius fue señalada por usuarios en redes sociales tras replicar sin créditos una receta publicada originalmente por otro creador . El video, que generó una ola de críticas, fue acusado de ser una copia casi exacta tanto en forma como en contenido.

El material original había sido compartido por Santi Repetto , un cocinero y generador de contenido gastronómico que suele publicar recetas y consejos culinarios. En esta ocasión, había subido una preparación de pan sin harina, acompañado de un audio con un toque humorístico que hacía referencia a personas celíacas.

Poco después, Lucius compartió un video muy similar: utilizó la misma receta, replicó el formato y reutilizó el audio original, sin mencionar al autor. Los comentarios en su publicación comenzaron a señalar la falta de crédito y a exigir que reconociera la fuente. Sin embargo, en lugar de responder, la influencer optó por eliminar los mensajes críticos y, más adelante, borrar el video completo de su cuenta.

Frente a la situación, Santi Repetto decidió expresarse públicamente desde sus redes: “Qué increíble como esta famosa, Emily, no sólo me copió la receta al pie de la letra, lo cual amo”, comentó con ironía. Y continuó: “Pero ¿el audio? Cero creatividad. Al menos un crédito o recomendarme con tus seguidores”, concluyó en una de sus historias. / NA

