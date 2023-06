El señor de los anillos enfrente su primera crisis: ¿que pasó?

A pesar de esta adquisición, Embracer no posee los derechos de explotación de las películas de Peter Jackson, que aún están en manos de Warner. Además, Tolkien State, propietaria original de los derechos, también mantiene una presencia relevante en el panorama. A pesar de estas limitaciones, Embracer anunció orgullosamente que Tolkien estaba siendo adaptado en proyectos como 'Los Anillos de Poder', 'The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim' (una película de animación) y 'The Lord of the Rings: Heroes of Middle-Earth' (un juego para móviles).