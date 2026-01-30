30 de enero de 2026
El romance que todos queríamos: Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo

Tras meses de rumores, Ángela Torres y Marcos Giles confirmaron su noviazgo con un apasionado beso. Los detalles de este romance que nació en secreto.

 Por Analía Martín

La temporada de verano en la costa argentina sumó un nuevo capítulo de amor que captó todas las miradas este viernes por la tarde. Luego de varias semanas de intensas especulaciones, Ángela Torres y Marcos Giles decidieron oficializar su romance frente a una multitud que no paró de celebrar el beso más esperado.

Un romance que nació lejos de las cámaras

La pareja eligió un parador exclusivo en Pinamar para dejar de esconderse definitivamente ante el público. Marcos, conocido por su bajo perfil mediático a pesar de su fama, sorprendió a todos al tomar protagonismo durante una presentación especial de la cantante en un evento de playa. Las miradas cómplices que venían intercambiando desde hace meses finalmente tuvieron una explicación pública que dejó sin palabras a los presentes.

La historia entre la artista y el ganador de Gran Hermano comenzó a gestarse a mediados del año pasado, cuando fueron vistos compartiendo salidas informales. Aunque al principio ambos intentaron mantener el vínculo bajo un estricto hermetismo, los viajes compartidos y las fotos robadas por los fanáticos en distintos puntos turísticos hicieron que el secreto fuera cada vez más difícil de sostener. La química entre ellos fue evidente desde el primer momento en que se los vinculó.

El beso que selló la relación

Durante el evento, Giles subió al escenario y le dedicó unas palabras cargadas de afecto a la nieta de Lolita Torres, confirmando sus sentimientos más profundos. El clima de euforia alcanzó su punto máximo cuando, tras la sentida declaración, sellaron el momento con un beso apasionado frente a miles de personas que grababan con sus celulares. Los videos del momento se viralizaron rápidamente en todas las redes sociales, convirtiéndose en tendencia absoluta.

image
Se oficializó el romance entre Ángela Torres y Marcos Giles

Se oficializó el romance entre Ángela Torres y Marcos Giles

La confirmación llega en un momento profesional brillante para los dos protagonistas de esta historia de amor. Mientras Ángela sigue consolidando su carrera musical con nuevos lanzamientos, Marcos mantiene su vigencia como uno de los personajes más queridos por la gente tras su paso por el reality. Este vínculo parece haber encontrado su mejor versión bajo el sol de la costa argentina, lejos de las luces frías de los estudios de televisión.

