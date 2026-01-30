El romance que todos queríamos: Ángela Torres y Marcos Giles oficializaron su noviazgo

Por Analía Martín







La temporada de verano en la costa argentina sumó un nuevo capítulo de amor que captó todas las miradas este viernes por la tarde. Luego de varias semanas de intensas especulaciones, Ángela Torres y Marcos Giles decidieron oficializar su romance frente a una multitud que no paró de celebrar el beso más esperado.

Un romance que nació lejos de las cámaras La pareja eligió un parador exclusivo en Pinamar para dejar de esconderse definitivamente ante el público. Marcos, conocido por su bajo perfil mediático a pesar de su fama, sorprendió a todos al tomar protagonismo durante una presentación especial de la cantante en un evento de playa. Las miradas cómplices que venían intercambiando desde hace meses finalmente tuvieron una explicación pública que dejó sin palabras a los presentes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Margelita Archive (@margelitarchive) La historia entre la artista y el ganador de Gran Hermano comenzó a gestarse a mediados del año pasado, cuando fueron vistos compartiendo salidas informales. Aunque al principio ambos intentaron mantener el vínculo bajo un estricto hermetismo, los viajes compartidos y las fotos robadas por los fanáticos en distintos puntos turísticos hicieron que el secreto fuera cada vez más difícil de sostener. La química entre ellos fue evidente desde el primer momento en que se los vinculó.

El beso que selló la relación Durante el evento, Giles subió al escenario y le dedicó unas palabras cargadas de afecto a la nieta de Lolita Torres, confirmando sus sentimientos más profundos. El clima de euforia alcanzó su punto máximo cuando, tras la sentida declaración, sellaron el momento con un beso apasionado frente a miles de personas que grababan con sus celulares. Los videos del momento se viralizaron rápidamente en todas las redes sociales, convirtiéndose en tendencia absoluta.

image Se oficializó el romance entre Ángela Torres y Marcos Giles La confirmación llega en un momento profesional brillante para los dos protagonistas de esta historia de amor. Mientras Ángela sigue consolidando su carrera musical con nuevos lanzamientos, Marcos mantiene su vigencia como uno de los personajes más queridos por la gente tras su paso por el reality. Este vínculo parece haber encontrado su mejor versión bajo el sol de la costa argentina, lejos de las luces frías de los estudios de televisión.