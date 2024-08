El mal momento de una ex Gran Hermano: qué le pasó.

"Hay una realidad y es que siento que hace un par de meses, no me vengo sintiendo muy bien la verdad, porque es que tengo muy lejos a mi familia y la verdad es que, decidí autonominarme para irme del show" , dijo Díaz antes de romper en llanto.

Embed

Entonces le respondieron que no puedo hacerlo porque si lo hace se va ella y además otro de sus compañeros, entonces le dijeron que debe desempatar entre dos de sus compañeros.

Pero Juliana no podía decidirse. "Quiero consultarle a la producción", pidió. "No tenemos más tiempo, Juliana tu voto ahora", le exigieron. De todas formas, la ex Gran Hermano no pudo elegir a nadie.

"¿Lo puedo pensar un poquito más?", preguntó, pero le respondieron que no y ella se puso a llorar nuevamente. Una de sus compañeras se acercó, la abrazó y le dijo algo al oído. Fue entonces cuando Juliana dijo que la elegía a ella para irse. Tras decir que votaba a Karina, la representante de Panamá, la ex Gran Hermano abandonó el estudio en un ataque de llanto.