El feroz ataque que recibió Germán Martitegui por contar que sus hijos son vegetarianos

En ese sentido, el jurado de Masterchef sumó: “A ellos les explico por qué no comemos carne, no comemos animales muertos. No puedo hablar de calentamiento global aún, claramente. Pero ellos ya internalizaron que no podés matar un animal para comer. Entienden con 5 años este concepto y están superalineados”.