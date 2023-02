El duro presente del Dipy y una decisión drástica

El Dipy se alejará de las redes sociales.









El cantante de la movida tropical, quien supo ser uno de los influencers con más adeptos en la pandemia por su manera de pensar acerca de la política, David Adrián Martínez o mejor conocido como el Dipy, sorprendió a sus seguidores al manifestar este lunes que se alejará por un tiempo de las redes sociales.

El Dipy - 263974

A través de un posteo vía Instagram desde su cuenta personal, el cantante de cumbia villera manifestó que “no estoy pasando un buen momento en mi vida, así que por un tiempo me alejo de las redes. Gracias a los que me quieren y a los que no, también”.

Al mismo tiempo, el Dipy expresó la posibilidad de no despedirse del todo de su actividad como influencer, ya que en la actualidad es un medio donde el músico puede promocionar sus producciones sin la necesidad de depender de un intermediario. "Quizás suba alguna que otra historia de mi trabajo nomás, pero hoy estoy pasando uno de los peores momentos que viví. Sé qué hay muchos que me quieren un montón y un montón que no. La verdad, les agradezco a todos por igual. Mal que mal siempre estuvieron", escribió en su cuenta de Instagram.

WhatsApp Image 2023-02-06 at 20.43.13.jpeg El posteo del Dipy desde su cuenta de Instagram. "No están fácil de este lado. Me duelen cosas como a todos, sufro como todos y tengo mis peores momentos como todos. Hoy estoy en uno de esos momentos. Gracias a los que me quieren y a los que no también. Puteándome o queriéndome siempre estuvieron. Pero a veces es fuerte el dolor que siento con tantas cosas que me pasan que no la puedo pilotear... Gracias a todos”, sentenció el Dipy.

Compartí la nota: