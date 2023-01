El duro enfrentamiento en Gran Hermano entre Alfa y Ariel.









La llegada de nuevos jugadores a la casa de Gran Hermano, que ya llevan tres meses de convivencia, no terminó de gustar a los participantes que están desde el comienzo. Así las cosas, mientras con Camila, la chica de Ituzaingó, por el momento hay una relación fluida aunque siempre recordando que vienen con información de afuera, con Ariel la situación es totalmente distinta. El hombre de Berazategui no termina de integrarse al grupo de los que comandan la vida diaria de la casa, y termina fluctuando su vida diaria con el resto de los participantes.

El licenciado en Comunicación Social y estudiante de teatro tiene una parrilla y desde su ingreso se mostró con ganas de preparar un asado para todos los hermanitos, aunque nunca por alguna razón, su pedido no podía ser cumplido. En una de las últimas compras semanales se quejó de que en el supermercado el carbón non tenía precio, por lo que no lo tomó, momento en que Santiago del Moro le informó que igual lo hubiera hecho. Incluso, la última semana, quienes hicieron las compras deliberadamente no agarraron el carbón, dando a entender que no les interesaba la propuesta del parrillero.

Lo que no se tenía en cuenta, es que el asado desataría una guerra de al menos tres días, con gritos, reproches y el cuestionamiento sobre quién sería el encargado de preparar la salmuera para sumarle a la carne.

Asado en Gran Hermano En un principio, Romina había confirmado que sería la encargada de preparar la salmuera, aunque en silencio y escondiendo la mezcla, Ariel se puso a preparar una. “¿Qué vas a hacer vos para el asado?”, preguntó Daniela, atenta, a Romina, quien contestó “la salmuera”. A esa respuesta Pestañela se sinceró y confesó que “tengo que contarte algo, la hizo Ariel y la escondió para que no lo caguen a pedos, y dijo que le fala romero”, con Thiago oficiando de testigo de la maniobra. Ante ello, la ex diputada se mostró tranquila y dijo que la salmuera no la haría y que le había ya explicado al parrillero cómo debería hacerse la mezcla.

“A veces la hago con medio caldo de verdura común o la hago sin caldo de verduras, o juego con más cosas, hasta le pongo pedacitos de morrón, pero acá ni en pedo porque se va a armar”, explicaba él ante las cámaras sobre su fórmula, para luego, dos días antes del asado, esconder el resultado en uno de los gabinetes de la cocina. Tras ello, comentó a Daniela que la había escondido y que solo le faltaba el romero. Mientras Romina continuaba explicando que esconder la preparación estuvo de más porque nadie lo acusaría de nada, entre las chicas, sumada Julieta, comenzaron la tarea de intentar encontrar el objeto escondido. hasta entre su ropa en el placard. Tras ello, y sin poder ubicarlo, fue la propia Romina quien encaró a Ariel para preguntarle el por qué de su decisión. “Si no me traen el romero no la preparo yo”, aseguró la oriunda de Merlo, ante lo que él contestó que “yo también estoy esperando el romero, pero al menos hay una parte que va tomando gusto, porque si la preparás 10, 20 minutos antes, no es lo mismo”. Pero no terminaría ahí todo, claro, y la llegada del romero generaría una de las situaciones más tenas que se vivieron en la casa. “Me mandaron romero”, decía una relajada Romina en la cocina mientras lo utilizaba todo para su salmuera. Ante ello, Ariel consultó si le había guardado aunque sea una parte, momento en que la morocha contestó con una negativa. En ese instante él se acerca a ella y le confiesa “¡Cómo me cagaste el romero! Qué bien que estuviste”. La respuesta de ella fue tajante: “Vos nunca dijiste que preparabas salmuera, yo dije que preparaba salmuera y ahí empezaste a decir que preparabas”. Fue en ese momento que intercedió Alfa en la discusión y aseguró que Ariel “hace todo este show para las cámaras, la gente ve”. Y el cuestionado sólo se resignó a afirmar que “sólo quería romero... no hay caso... mirá lo que es eso, ¿no podías dejarme cuatro romeros para mí?”. El tono de voz de Romina se levanta y lo reprocha con un “¿para qué te pusiste a hacer dos salmueras si yo la iba a hacer? Sos un tipo grande, Ariel!, mientras Alfa, del lado de la morocha, acotaba todo el tiempo con expresiones como “me tiene los huevos llenos”. Ariel, relajado en una silla, reflexionó: “Mirá el quilombo que hacen por una salmuera”. En ese instante a Alfa le cambia la voz, se altera y con un tono de voz elevado lo cuestiona: “El mismo quilombo que armaste vos cuando yo estaba jugando con Camila, el mismo quilombo que me armaste vos a mí. Callate la boca, ganso”. Ahí fue cuando Romina intentó bajarlo con un “Alfa, te va a hacer mal, cortala”. Pero Walter seguía enceguecido y continuó: “El mismo quilombo que armaste vos, boludo”, y al ser llamado la atención por el hecho de insultar, aclaró que lo hacía “porque no es mi casa, si fuera mi casa te sacó de una patada en el orto. Callate, ganso. ¿Quereés romero? Andá a pedir romero”. Tras la discusión, se calmaron los ánimos y el asado del domingo continuó en paz. Este lunes será la gala de eliminación, y restará ver quién continúa dentro de la casa, con el propio Ariel, Agustín y Alexis como nominados. / TeleShow