"El corazón roto": así anunció la China Suárez su separación de Rusherking

“Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel. Tener que soltar a la persona con la que querías envejecer es triste. Nos deseo un duelo con el menor sufrimiento posible. Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida”, expresó la ex Casi Ángeles en su cuenta de Instagram, junto a un tierno video en el que se la ve haciéndole mimos en el brazo al cantante.