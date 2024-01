El cambio de vida radical de un famoso actor de Hollywood: "No extraño nada"

En una proyección especial de "Common Ground", Somerhalder confirmó su retiro de la actuación: "Me encantó lo que hacía durante mucho tiempo. Pero no echo nada de menos. Me encanta hacer películas, he tenido una carrera increíble. La comunidad, la familia de lo que es un plató… pero esta es nuestra versión 2.0, a punto de ser la 3.0".