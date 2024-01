El calvario que vive una reconocida cantante popular.

La intérprete nacida en Buenos Aires, pero radicada en Santiago del Estero desde pequeña, contó que hace un año y medio no puede ver a su hija Eva , la niña de 10 años que tuvo con Gonzalo Koller . La disputa tiene varios años. De hecho, en 2022, Roxana había denunciado que estuvo 4 días sin saber el paradero de la pequeña.

“ Para mí es uno de los momentos más tristes que me toca vivir, a pesar de que ustedes puedan ver que yo quiero transmitir alegrías”, manifestó la folklorista en medio de su presentación en el popular festival que se desarrolla en Córdoba. “Necesito contarles a cada uno de ustedes, y a toda la Argentina que está mirando a través de la Televisión Pública, que me han sacado finalmente a mi hija, a Eva, a mi Evita ”, exclamó

“ Unos seres oscuros, que viven en un pueblo que se llama Carcarañá, en Santa Fe, ayudados por un juzgado de Cañada de Gómez ", continuó Carabajal y agregó: “Hoy hace un año y medio que yo no puedo ver a mi hija Eva. Por favor, necesito que me ayuden entre todos”, según publica El Destape.

Roxana Carabajal en Jesús María 2024

Luego, de la breve introducción, comenzó a cantar Canción para Eva, dedicada a su hijita. “Por eso es que yo ayudo a mi corazón, a mi ser y a mi espíritu haciendo canciones. Esta se la dedico a mi hijita Eva. Y se la dedico también a esos seres que me han separado de ella porque sé que la vida ve todo, y siento que también quiero darles un poco de luz a esas almas oscuras que me han separado de Evita”, cerró.

Carabajal se separó hace 8 años del padre de su hija y hasta hace un tiempo tenencia compartida. "Viajábamos y nos encontramos, era algo totalmente normal. Es inentendible lo que está pasando. Si lo está viendo Gonzalo, que recapacite, que sepa que está angustiando a toda la familia. Me tocaba ir a buscar a Eva. Cuando llegué ya se había ido con el papá. Pensé que se habían ido de viaje, de vacaciones, pero en su casa de Carcarañá no había ropa ni algunas cosas de la casa. Yo no pude ingresar", denunció la sobrina de Peteco Carabajal en julio de 2022, cuando reclamó por la aparición de su hija, que fue hallada días más tarde en Rosario junto a Koller.