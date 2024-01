¿Dónde ver la serie The Walking Dead: Daryl Dixon?

Se viene The Walking Dead: Daryl Dixon a Argentina.

La serie de zombies The Walking Dead , que se estrenó en el año 2010 y es una de las más populares de la historia, actualmente se puede ver en Netflix a lo largo de 11 temporadas.

¿De qué trata 'Daryl Dixon'?

Según sus creadores, la historia está centrada en Daryl Dixon, uno de los personajes más relevantes de este universo de series. Y allí el protagonista deberá llevar a Laurent (interpretada por Louis Puech Scigliuzzi) a un lugar seguro, ya que, según muestra su tráiler oficial, la niña tiene en sus manos “el renacimiento de la humanidad”. Una historia muy similar a'The Last of Us', de HBO Max.