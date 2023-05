Dolor en el mundo del espectáculo por la muerte de un reconocido actor.

A pesar de su longeva carrera, Gorgatti se mantuvo activo hasta sus últimos días, participando en la telenovela "Alguien que me quiera", con Osvaldo Laport y Luisana Lopilato. En una de sus últimas entrevistas, Gorgatti expresó su deseo de seguir trabajando: "Pareciera que no hay más abuelos en la televisión y yo podría componer a un viejo lindo de ochenta. ¡Me enloquecería que me llamen! Pero lo lindo es que la gente en la calle me reconoce. ¡Tengo más éxito que cuando trabajaba!", dijo.

La partida de Guido Gorgatti deja un vacío en el mundo del entretenimiento, pero su legado artístico permanecerá en la memoria de sus admiradores y colegas. Nuestras condolencias a sus seres queridos.