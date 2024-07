Desmentida de Forbes: La Mona Jiménez no está en el ranking de los artistas más ricos del país

El periodista de Forbes, Agustín Jamele, afirmó que no existe tal ranking actual de músicos argentinos millonarios. La información viral señalaba que el músico Carlos “La Mona” Jiménez acumulaba un patrimonio estimado de 9 millones de dólares, situándolo como el cuarto músico más rico del país. Este supuesto ranking también incluía a otros artistas como Carlos “Indio” Solari, Ramón “Palito” Ortega y el dúo Los Pimpinela. Sin embargo, Forbes Argentina aclaró que no han realizado ningún ranking de músicos argentinos recientemente. "Gente, no hicimos ningún ranking de músicos argentinos. Y creo que el último que tiene más de diez años", escribió Jamele en su cuenta de X (antes Twitter).