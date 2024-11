De qué la trata la película más conmovedora que será novedad en el streaming

Una niña llamada Melody Brooks (Phoebe-Rae Taylor) sufre de una parálisis cerebral que complejiza su c apacidad para hablar y moverse , algo que logra gracias a una silla con ruedas . A pesar de esto, se encuentra cursando el sexto grado aunque reconoce que no recibe las mismas oportunidades que sus otros compañeros.

Por qué ver esta película

El largometraje es un éxito asegurado no sólo por su trama, sino también porque adapta una novela bestseller de Sharon M. Draper ("Out of My Mind"). Es además Daniel Stiepleman, encargado del guión, quien logra conservar algunos toques reflexivos de la versión literaria acerca de la discapacidad, más aún por haber sido el ganador del premio Humanitas por "La voz de la igualdad".

Gracias al compromiso de la producción y de los actores, todo resulta en una historia conmovedora que inspira a superar cualquier problema y no dar nada por perdido.

Reparto protagónico

Phoebe-Rae Taylor.

Rosemarie DeWitt.

Luke Kirby.

Michael Chernus.

Courtney Taylor.

Judith Light.

Jennifer Aniston: voz interior de Melody.

Te podría interesar: Dónde ver la película protagonizada por Brendan Fraser, por la que ganó el Oscar

Tráiler de "Fuera de mí"

Embed - Fuera de mí | Tráiler oficial subtitulado | Disney+

Fuente: Filo news.