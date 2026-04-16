El oscuro final de una estrella del ciclismo: el documental que arrasa en Netflix

La historia real de Moriah Wilson llega a millones de espectadores a través de Netflix , donde su documental ya es tendencia mundial . Con una narrativa que combina investigación y emoción , la producción reconstruye un caso que dejó una fuerte huella en el deporte .

La película sigue la vida de Moriah “Mo” Wilson , una ciclista de 25 años que destacaba en el competitivo mundo del gravel . Con talento, disciplina y una proyección prometedora , parecía estar en el mejor momento de su carrera . Sin embargo, su vida se vio abruptamente interrumpida por un asesinato que conmocionó a la comunidad deportiva .

Tenía 25 años y una carrera prometedora: así es el documental más visto de Netflix.

Los desgarradores videos que Silvina Luna dejó grabados con su celular y que ahora Netflix transformará en un documental

El documental , dirigido por la ganadora del Emmy Marina Zenovich y producido por el ganador del Óscar Evan Hayes , alterna el seguimiento del caso judicial con testimonios de familiares, amigos y colegas . A través de esas voces, la producción construye un retrato sensible sobre la pérdida, el amor y el impacto del duelo, sin perder de vista la figura de Wilson como atleta y persona .

Lejos de centrarse únicamente en el crimen, la propuesta muestra no solo un caso policial, sino también a una joven apasionada, rodeada de afectos y con un fuerte compromiso con su deporte . En ese equilibrio entre lo humano y lo judicial radica gran parte de su impacto.

Celos, GPS y un viaje al Caribe: los detalles reales detrás del caso

El crimen ocurrió en mayo de 2022 en Austin, Texas, cuando Moriah Wilson fue hallada sin vida tras recibir tres disparos. La investigación avanzó rápidamente hacia un conflicto personal que derivó en un triángulo amoroso.

Documental - Moriah Wilson Un triángulo romántico que acabó en un asesinato. Foto: Netflix

Wilson había mantenido un vínculo con el ciclista profesional Colin Strickland, quien atravesaba una relación inestable con Kaitlin Armstrong. Según la investigación, Armstrong, motivada por los celos, utilizó aplicaciones de seguimiento y datos digitales para rastrear los movimientos de la víctima y ubicarla el día del crimen.

Tras el asesinato, la sospechosa logró evadir a la policía y huyó a Costa Rica, donde permaneció prófuga durante más de un mes. Durante ese tiempo cambió su apariencia física, incluso con intervenciones estéticas, para evitar ser reconocida. Finalmente, fue detenida tras 43 días de búsqueda internacional.

El caso culminó con una condena de 90 años de prisión para Armstrong, mientras que el documental pone el foco en la memoria de Wilson y en las consecuencias de una obsesión que terminó en tragedia. Con material inédito y testimonios cercanos, la producción invita a reflexionar sobre los límites entre la vida privada, la tecnología y la exposición en la era digital.

Quiénes estuvieron a cargo del documental

Dirección: Marina Zenovich

Marina Zenovich Música: Marco Beltrami

Marco Beltrami Fotografía: Ben Bloodwell, Nick Higgins, Clair Popkin

Ben Bloodwell, Nick Higgins, Clair Popkin Montaje: Greg Finton

Tráiler de "La verdad detrás de la tragedia de Moriah Wilson"