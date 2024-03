¿De dónde es Manzana de Gran Hermano?

Antes de ingresar a Gran Hermano, Manzana se despidió de sus seguidores con un pequeño comunicado en sus redes sociales. “Sé que no estuve muy presente este tiempo, pero es que tenía algo muy secreto que no podía revelar”, dijo Big Apple mediante una historia de Instagram, y agregó: “Espero que me apoyen en esta etapa tan importante de mi vida”.

Embed - Manzana se emocionó y quedó conmovido luego de la actividad - Gran Hermano

Gran Hermano: cómo quedó la placa XL de nominados

Luego de la doble fulminante, se generó un clima de mucha tensión en la casa de Gran Hermano y la gala del domingo tendrá 10 participantes.