Con picos de 23 puntos de rating, comenzó un nuevo Gran Hermano

“ Hola Argentina, hola mundo, ¡volvió Gran hermano! “, gritó del Moro después de un compilado con algunos de los mejores momentos históricos del ciclo -con la inconfundible voz del Gran Hermano-. “El viaje aun no ha arrancado. Quiero agradecerle del primero al último de los compañeros y compañeras de este canal. En instantes se abrirán las casas no más famosa de la argentina, sino de la casa más famosa del mundo ”, agregó y fue acompañado por una sonora ovación de quienes estaban en el estudio.

Luego, a las 21.52, con el rating escalando hacia los 18 puntos, del Moro presentó a Wanda Nara y Roberto Funes Ugarte, quienes estaban apostados en la puerta de la casa, esperando por cada uno de los participantes. “Los vamos a acompañar a la puerta que les va a cambiar la vida”, dijo Wanda. “Quiero decir que Wanda está muy elegante”, dijo Robertito, en un guiño a su supuesto romance con L-Gante.

Un minuto más tarde, Del Moro presentó un clip de Nacho, el primer “hermanito” en conocerse en esta edición. El joven, de 19 años y nacido en España, llegó a la casa exactamente a las 22 horas y fue recibido por Wanda. Al ingresar a la casa, se mostró muy sorprendido. “Parecía más chica... No, un gimnasio... a esto hay que darle uso sí o sí. No lo puedo creer. Qué locura, no lo puedo creer”, decía Nacho en sus primeros minutos en la casa. “Qué flash, es enorme... Una cocina así me dan ganas de cocinar hasta a mí”, agregó mientras seguía recorriéndola.

A las 22.05, con el rating ya superando los 19 puntos, se presentó Lucila: 28 años, estudiante de PNL, Tora como apodo y “adicta al sexo”, tal como se autodefinió. “Sos hermosa”, la elogió Wanda al verla llegar a la casa. Un rato después, apareció el tercer participante: Walter, de 60 años, apodado Alfa. “Siempre fui líder, muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria”, dijo en el clip de presentación.

“¿Somos los primeros dos? Siempre fue mi sueño ser la primera mujer”, le dijo Lucila a Nacho tras su primer encuentro en la casa, ocurrido a las 22.13. Ella también se vio sorprendida por las instalaciones de la casa y se quedaron charlando en las habitaciones.

A las 22.15, entró en escena Mora, de 21 años y nacida en Misiones. “Sé que soy linda y me gusta mucho histeriquear”, dijo de sí misma mientras el rating seguía escalando: para esa hora, ya superaba los 20 puntos.

“Con agua no hay que brindar, pero... ¡Salud!”, dijo Walter al ingresar a la casa y para saludar a Lucila y Nacho. Apenas después, se presentó el clip de Maxi, 35 años y proveniente de Córdoba Capital. “Le agradezco a Dios la tonada cordobesa, creo que me ha dado mucho... Y adentro de la casa, creo que me va a dar mucho más”, dijo muy canchero.

A las 22.27, con 20.2 de rating, se presentó Constanza. “Soy consciente de que chicas como yo no hay en todos lados”, dijo la correntina en el clip, muy segura de sí misma. El siguiente participante en conocerse fue Agustín, de 25 años y proveniente de La Plata. “Soy un anarquista, alguien que va en contra del orden establecido. Y no tengo problemas en generar conflictos para ganar”, avisó sobre su estrategia. ¿El rating? Seguía subiendo: 21,5 puntos para las 22.35.

A las 22.40 se presentó María Laura, de 41 años, quien resumió su historia de vida. “Tengo una hija de 9 años, que tiene dos mamás: a mi nueva novia la conocí jugando al fútbol, era pareja del entrenador. Después de eso, me sacó del equipo”, dijo y se rió.

“Soy influencer. En las redes hago un personaje de un tincho, medio clasista, homofóbico, típico rugbier... A la gente le hace reír mucho”, contó Tomás en su video de presentación. En este punto, el rating alcanzó los 22,1 puntos.

Después de que María Laura ingresara a la casa, se presentó Juan, taxista, de 42 años, taxista. “Soy explosivo, me saco por cualquier cosa”, dijo quien a la vez contó que se convirtió en abuelo muy joven. “Fui papá a los 17 años, la mamá de mi hijo se borró cuando él tenía 2 años”, contó. Al llegar al estudio, se dio un momento emotivo al ser enlazado a través de una videollamada con su hijo, quien vive en España. Al mismo tiempo, el rating seguía escalando y la marca llegó hasta los 23 puntos.

“Mi ídola es Wanda Nara, hizo todo bien”, dijo Martina en su clip de presentación. Tiene 25 años, dijo haber salido con jugadores de fútbol (”No voy a dar nombres”) y no tener paciencia. “Ojalá que no me encuentre con ningún bobo en la casa, porque todo mal”, disparó.

“Operarme las lolas me cambió la vida”, contó Daniela al presentarse. Con 26 años, además dijo que le hicieron bullying en el colegio, que tiene 10 hermanos, que la saca la mentira y que antes de Gran Hermano salía con un hombre “20 años mayor”.

Fanático de las artes marciales y de entrenarse a diario, se presentó Marcos, proveniente de Salta. “Creo mucho en Dios, en la virgen de Salta y voy a misa todos los domingos con mi papá”, contó. Al entrar al estudio, su gente le cantó el feliz cumpleaños, que coincidía con su ingreso a la casa. Recién a esta altura del programa, 23.14, el rating registró un leve descenso y bajó hacia los 22,4 puntos.

“No me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta lavar los platos... De eso que se ocupe otro”, adelantó Julieta, de 22 años, bailarina. “Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay fin de semana que salga, pero lo único que tomo es champagne”, contó también sobre sus gustos.

Mientras seguían ingresando a la casa los últimos se presentó Thiago, 19 años, proveniente de González Catán. “Trabajo en el Mercado Central, hago lo que me den para hacer. Y cuando no trabajo ahí agarro el carrito y salgo a juntar cartón para hacer una moneda para llevar a mi casa”, contó sobre cómo es su vida antes de GH. Para esta hora, 23.31, el rating volvió a posicionarse en los 23 puntos.

“A la casa voy a jugar, no a hacer amigos. Hoy, a los 34 años, estoy cumpliendo mi sueño”, se presentó Romina, quien contó que fue diputada y “acompañé a la ley de cupo laboral trans, porque a mi me acompañó mi tía, que era travesti”.

“Dos o tres días sin sexo no aguanto... Por eso me dicen ‘Conejo’”, contó el cordobés Alexis en su clip de presentación. “No aguanto más, quiero entrar ya”, le dijo a Santiago del Moro una vez que llegó al estudio. Para este punto, el rating bajó unas décimas y quedó en 22.2 puntos.

Después de que Romina ingresara a la casa, llegó el turno de presentar a la última participante. A las 23.54 entró en escena Juliana, proveniente de Santa Fe. “Es muy probable que en la casa me guste alguien, porque adonde voy me gusta algún chico”, dijo, quien además confesó ir maquillada hasta para “ir a comprar el pan”. Santiago le entregó la última de las 18 valijas que coronaron el estudio durante toda la emisión.

“El casting podemos decir que se superó, porque todos son diferentes, todos tienen historias para contar”, caracterizó Wanda Nara a las 0.02, cuando Juliana bajaba del auto y llegaba a la casa. “Se ha reflejado en este ingreso lo que es la Argentina en sí, todas las sociedades conviven en esta casa”, completó por su parte Roberto Funes Ugarte.

“Atención por favor”, dijo el Gran Hermano a las 0.07, dándole la bienvenida a los 18 participantes. “Estoy feliz de ser el anfitrión de cada uno de ustedes y los veo que están muy bien”, saludó ante la algarabía de todos los hermanitos. “Mi casa está llena de sorpresas y también espero que ustedes sepan sorprenderme, ¿puede ser? Confío en que sabrán jugar y comportarse en base a las reglas de mi casa”, les pidió después.

Un rato después, Santiago se presentó ante los concursantes. “Uno de ustedes va a ser el ganador o ganadora. Escuchen este fervor, hay un país que les está gritando, que dice sus nombres. Fueron elegidos entre cientos de miles”, los saludó el conductor. Y comenzó una cuenta regresiva para dar por iniciado el juego. Fuente: Teleshow