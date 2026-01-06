Ciro Martínez y un romance polémico en Los Piojos: ¿quién es Luli Bass y cómo se enamoraron?

6 de enero de 2026
Amor, música y polémica

Esta vez, Ciro Martínez no es noticia solo por Los Piojos, sino por un inesperado romance. Aseguran que Luli Bass dejó a su marido por el cantante.

 Por Analía Martín

El regreso de la mítica banda trajo mucho más que música, pogo y nostalgia. En las últimas horas, estalló una bomba mediática que vincula sentimentalmente al líder del grupo con una integrante clave del nuevo staff. Las versiones indican que la química en el escenario de Los Piojos traspasó lo profesional y se convirtió en una historia de amor apasionada.

Ciro Martínez de Los Piojos, ¿otra vez enamorado?

Lo que comenzó como un simple rumor de pasillo entre plomos, técnicos y allegados, hoy ocupa las portadas de los principales portales de espectáculos del país. La incorporación de Luli Bass, una joven bajista de 35 años, no sólo aportó frescura y un talento indiscutible al sonido del grupo, sino que habría conquistado el corazón del vocalista en tiempo récord.

Sin embargo, esta historia de pasión no estaría exenta de polémicas y posibles daños colaterales en la vida privada de los protagonistas. Según información que circula, la talentosa música habría tomado una decisión drástica y dolorosa para apostar todo a esta nueva relación sentimental. Luli se habría separado de su marido, y padre de sus dos hijos, para poder estar libre con Ciro.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida por LULI BASS (@lulibass)

El escándalo detrás del romance en Los Piojos

El vínculo habría nacido hace un año ya, entre largas jornadas de ensayos y pruebas de sonido. Al parecer, la conexión fue tan fulminante e intensa que la bajista no dudó en cambiar radicalmente su situación civil para no tener que ocultarse. Se habla de una ruptura sin retorno en la que incluso Luli tomó la decisión de dejar la casa en la que convivía con Heber Vicente, quien ahora es su expareja. Al respecto cuando Heber fue consultado al respecto dijo: “Está todo bien, me llevo muy bien con ella”, dejando en claro que en efecto la separación ocurrió pero al parecer en buenos términos.

Luli Bass, bajista de Los Piojos y Ciro Martínez (1)

El supuesto noviazgo añade leña al fuego a la interna piojosa. Trascendió que la vuelta se gestó a espaldas del bajista fundacional, Micky Rodríguez, generando un vacío que Martínez decidió llenar rápidamente con Luli Bass. Esta maniobra desató fuertes suspicacias en el ambiente del rock: para muchos, el desplazamiento del músico histórico no respondió a criterios artísticos, sino que fue una jugada necesaria para darle lugar a su nueva conquista dentro de Los Piojos.

Por el momento, Andrés "Ciro" Martínez mantiene su habitual hermetismo respecto a su vida privada y no ha emitido ninguna declaración oficial para desmentir o confirmar el hecho. Por su parte, la artista también mantiene un perfil bajo y hasta el momento no ha hecho declaraciones al respecto.

