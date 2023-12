Britney Spears inquieta a sus seguidores: nuevas publicaciones generan preocupación.

En el último video compartido, la cantante saluda a sus seguidores con un simple "Buenos días", pero sus muecas extrañas y su aparente desconexión han avivado la preocupación de sus fanáticos. Esta no es la primera vez que Spears se muestra de esta manera, y sus seguidores expresan temores sobre su bienestar emocional, recordando sus años difíciles mientras luchaba por liberarse de la tutela de su padre.

En un intento de reflejar tiempos pasados, Britney compartió una foto vestida como colegiala, reminiscente de su icónico video "Baby, one more time". Sin embargo, acompañó la imagen con un mensaje revelador: "¡Retroceso a 2023! ¡2023 fue terrible! Estoy tan lista para 2024". La referencia a un año difícil plantea preguntas sobre los desafíos personales que ha enfrentado.

Críticas en redes y la decisión de desactivar comentarios

Las recientes publicaciones de Spears generaron críticas en Instagram, llevándola a desactivar los comentarios. Además, la reacción negativa de sus hijos, quienes no han visto a su madre en más de un año, plantea preguntas sobre la relación familiar y el impacto de la vida pública en la privacidad personal de la cantante.

La perspectiva de Britney: "Hacerme fotos me da alegría"

En su libro de éxito "The Woman In Me", Britney explica su amor por las fotos desnudas y las nuevas prendas, argumentando que aquellos que han experimentado la presión constante de la atención mediática entenderían su necesidad de expresarse de esta manera. La pregunta que queda en el aire es si estas publicaciones reflejan autenticidad o son parte de una narrativa más amplia sobre la vida de la superestrella.