Britney Spears en carne viva: el aborto durante su relación con Justin Timberlake y más

La mega estrella del pop, Britney Spears, decidió compartir detalles íntimos de su pasado en un libro donde recopila sus memorias. "The Woman in Me", saldrá a la venta el 24 de octubre y ya se conocieron algunos fragmentos impactantes. Entre las revelaciones que nadie esperaba, la artista cuenta sin tapujos sobre su relación con Justin Timberlake, miembro de *NSYNC y destacado artista por derecho propio. En este relato, Spears confiesa haber enfrentado un embarazo no planeado durante su vínculo con Timberlake, el cual, lamentablemente según la princesa del pop, culminó en un aborto.

Con sus palabras, Spears describe cómo, a pesar de la sorpresa inicial, ella vislumbraba la posibilidad de formar una familia junto a Justin Timberlake. Sin embargo, la respuesta de Timberlake fue contraria a sus expectativas. "Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Quería mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia juntos", expresó la cantante. No obstante, Timberlake no compartía el mismo sentir, considerándose demasiado joven y no preparado para la paternidad en aquel momento. Esta situación marcó un quiebre en la relación y dejó a Spears enfrentando una de las decisiones más angustiosas de su vida.

Spears, que tenía 17 años al inicio de su relación con Timberlake, confiesa en su libro: "Estoy segura de que la gente me odiará por esto, pero acepté no tener el bebé. No sé si esa fue la decisión correcta. Si hubiera dependido únicamente de mí, nunca lo habría hecho". La relación de Britney y Justin comenzó en 1999, cuando ambos tenían 18 años.

Tras separarse en 2002, Spears comenzó una relación con Kevin Federline y para 2005 dio a luz a su primer bebé: Sean Preston, cuando la intérprete de Oops! I Did it Again tenía 23 años. Un año después llegó su hijo Jayden James, y aunque Britney mostró un gran amor por ellos, la complicada situación a la que se vio sometida por culpa del acoso mediático y la tutela de su padre, obligó a la cantante a alejarse de sus hijos, y al día de hoy, su relación es prácticamente nula. image.png Britney Spears en carne viva: el aborto durante su relación con Justin Timberlake y más | Jessica Biel y Justin Timberlake Photo © 2020 Mega/The Grosby Group Por su parte, Justin Timberlake comenzó una relación con la actriz Jessica Biel en 2007 y en 2012 se casaron. Sería hasta 2015 que Justin le dio la bienvenida a su primer hijo, Silas Randall, y su segundo niño, Phineas, llegó en 2020. Timberlake continúa casado con Biel. La relación entre Britney y Timberlake siempre fue tormentosa y plagada de rumores. Incluso, se corrió el rumor que la Princesa del pop le había sido infiel a Justin, razón por la que el músico rompió con ella en un mensaje de texto mientras ella grababa el video de Overprotected Darkchild Remix. En su momento, Britney respondió las acusaciones de la siguiente forma: “Creo que todo el mundo tiene un lado de su historia para sentirse de cierta manera... y técnicamente no estoy diciendo que esté equivocado, pero tampoco estoy diciendo técnicamente que tenga razón”. A lo largo de los años, la vida de Britney ha estado sometida a intensa atención mediática, especialmente en relación a su tutela legal que finalmente fue levantada en noviembre de 2021, liberándola del control que había perdurado por 13 años. El libro de memorias de Britney Spears, "The Woman in Me", formará parte de la literatura del mundo desde este 24 de octubre y promete ser un viaje revelador a través de la vida de la superestrella del pop, permitiendo que la audiencia entienda el peso de la fama y los desafíos personales que ha enfrentado./Infobae.