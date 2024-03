Arrasa en Netflix la nueva miniserie de los creadores de Game of Thrones

“ El problema de los 3 cuerpos ” es el nombre de esta miniserie protagonizada por Jess Hong, Liam Cunningham y Eiza González . David Benioff y D.B. Weiss, los creadores de Game of Thrones , son los encargados de esta ficción.

La crítica para lo nuevo de Netflix ha sido excelente. "Los creadores de 'Game of Thrones' lo han vuelto a hacer (...) No contentos con convertir unas novelas casi imposibles de filmar en una gran serie, han repetido el truco con esta serie de ciencia ficción profundamente compleja”, afirmó The Guardian. Para Empire, es "una adaptación enormemente ambiciosa de un libro enormemente ambicioso. Como primera temporada, parece la preparación para algo más grande, pero lo que hay aquí es televisión impresionante a gran escala”.

Diseño sin título (20).jpg Esta miniserie en Netflix tiene solo 8 episodios.

Netflix: reparto de la miniserie “El problema de los 3 cuerpos”

Jess Hong

Liam Cunningham

Eiza González

Jovan Adepo

Jonathan Pryce

Benedict Wong

Alex Sharp

Rosalind Chao

John Bradley

Saamer Usmani

Marlo Kelly

Sea Shimooka