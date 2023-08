Andrea Rincón denunció que en Intrusos en el espectáculo la humillaron

"Quiero contarles que me pasó algo muy feo y humillante. Hoy tenía que estar en este momento en Intrusos. Hace rato que me vienen llamando, y no voy porque vengo tocada con los programas de la tarde. Pero decidí ir porque me propusieron hacer un mano a mano con Flor, para hablar de mi carrera ", relató la actriz, a través de un vivo de Instagram. La actriz había acordado una entrevista mano a mano con la conductora del programa, Flor de la V, y al llegar al canal le informan que los panelistas iban a participar también.

"Hoy me llamó Jey Mammón temprano y me dijo: 'Ojo que a mí también me dijeron de hacer un mano a mano y no me lo cumplieron'. Yo estaba tranquila porque Flor es una mina que te respeta, es buena mina, y como fueron muy malos conmigo muchas veces... me cago toda ", siguió, y expuso el chat de su mánager con el productor de Intrusos que le dijo que se quedara tranquila que la iban a cuidar.

"Cuando llegué al programa, el muchacho (Nahuel González, productor de Intrusos), el mismo que mandó los mensajes, y dice que no es el arreglo que tenían. Yo no soy la misma Andrea que traían hace años, la palabra se respeta, tiene un peso. A mí se me respeta lo que acordaron conmigo, o me voy, les dije. Una productora me dice: 'entonces te voy a pedir que te vayas rápido, que no te vea Flor...'. Flaca, esto es una humillación. Pero como estos programas se manejan así, tan mafiosamente...", lanzó Rincón ya muy molesta.

"Lo que están haciendo es moralmente bajo, pero ellos están acostumbrados a humillar así a la gente. Conmigo lo hicieron durante años, llamarme drogadicta, decir '¿está drogada? Dale, llamala que es el momento, ponele la cámara que la hacemos mierda'. Mi problema no es con el panel, con ellos hay la mejor", continuó Andrea.

Levantando la voz, la artista hizo una polémica comparación. “Esto no es muy distinto a una violación, que decirme 'dale, ya estás acá, bajate el pantalón que te la ponemos'. No, yo elijo quién me garcha o no, y cómo elijo eso, también elijo que hago o dejo de hacer. Por eso elegí el programa donde me sentaba, y elijo quién me entrevista o deja entrevistar. ¿Hasta cuándo voy a aguantar el abuso de la gente? Yo arreglé algo y eso se cumple, ahora van a tener que ver que hacen conmigo y este contrato".

Puntualmente contra el productor que había arreglado la nota, se quejó: "Me produje toda la mañana para que me humillen de esta manera. Esto no se le hace a la gente, van a tener que responder. Un mano a mano son dos personas. Exijo respeto como mujer y como persona. Desde que tengo 22 años voy a ese programa y me faltan el respeto".

"¿Cuándo van a respetar a una persona en ese programa? ¿Qué tan grande creen que la tienen? Cuando llegue la carta documento vamos a ver qué tan grande la tienen. Pero Andrea Rincón tiene dignidad. La señora Flor de la V no tiene la culpa, perdón, pero hice mi descargo. Yo valgo, a mi no me van a humillar ni faltar el respeto", cerró Andrea Rincón sumamente enojada./Exitoína.