Ana Rosenfeld internada: la abogada de Wanda Nara, entre otros, sufrió un accidente vial

La abogada, aparte de su reciente suspensión, enfrentó diversos desafíos en su carrera, destacándose por su defensa de casos mediáticos. Desde mediados de noviembre del 2021, Ana viene superando duras pruebas, como la muerte de su marido, Marcelo Frydlewski, a quien hasta el día de hoy le dedica mensajes en las redes sociales.

El pasado 14 de febrero, con motivo del Día de los Enamorados, publicó una foto junto a él y aseguró: “Yo sigo enamorada, amorcito”. “Sé que ya no es lo mismo porque no te lo puedo decir ni demostrar. El amor no siempre es presente. Muchos lo tuvieron y ya no lo tienen más, pero estar enamorado es el estado más maravilloso del corazón, el mío sigue latiendo solo #felizdiadesanvalentín a los que tienen a quien besar”, concluyó./TN.