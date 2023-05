Alexis Puig y un nuevo escándalo durante su boda 

A tan solo un mes de su divorcio de Lola Cordero, con quien estuvo casado por casi 20 años, Alexis Puig contrajo matrimonio nuevamente con Luciana Méndez en una ceremonia muy especial para celebrar su unión civil , sin embargo, esta no concluyó de la mejor manera. Esto pasó realmente.

Durante la transmisión del programa "Intrusos", se capturó el momento en el que Luciana Méndez estalló en llanto, rodeada de su familia, debido a una situación particular.

"Esto ocurrió minutos después de la ceremonia. Ella comenzó a fumar cuando no pudo soportar una situación que la agobiaba demasiado. Se debía a que parte de la familia estaba dando entrevistas y notas", relató el periodista Gonzalo Vázquez.

"Hasta ese momento, todo era paz. Cinco minutos después de la escena que estamos viendo, se desató el caos", reveló el periodista.

"Ella se fue, y cuando digo que se fue, no me refiero a que caminó rápido, sino que salió corriendo. Alexis la siguió para dar una entrevista, pero ella dio media vuelta y se marchó. Los demás medios también se retiraron, mientras que nosotros nos quedamos", relató sobre Luciana, quien se encontraba desesperada y fumando junto a sus seres queridos.

"La familia formó un cordón alrededor de ella. No sé si era para protegerla o para ocultar lo que le estaba sucediendo. A ella no le gusta esta exposición", detalló. "La familia que concedió entrevistas incluye a la hija mayor de Alexis, su hermano y su madre. A ella no le gustó que dieran notas", sentenció.

Con información de CiudadMagazine