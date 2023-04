Alexis Puig se casa a un mes de haberse divorciado 

Alexis puig y lola cordero 1288465 - 500482

Una vida rearmada para Puig

Tiempo después él rehízo su vida sentimental y se puso en pareja con Luciana Méndez, a quien conoció por Instagram y con quien sale desde hace un año. Con los mismos gustos en el cine de terror y en los cómics, fueron afianzando su relación. Y en las últimas horas, sorprendieron al anunciar su inminente casamiento.

“Casarse implica un montón de cosas, estoy enamorado, es la mujer de mi vida. Además, casarse es cuidar al otro, porque uno nunca sabe lo que puede suceder a futuro”, señaló Puig en una entrevista con Intrusos.

Allí, se refirió a algunos coletazos mediáticos que tuvo su separación de Cordero. “Me molestan cosas que no son verdades, como que durante veinte años fui un mantenido. Trabajé 12 años en el Grupo América, nunca fui un mantenido, aseguró. Además, analizó a la distancia la ruptura con la española. “Uno no se separa de un día para el otro. Es un proceso de varios años, que la pareja no funciona no hay intimidad, no hay amor”, agregó.

Una novia con los tacones de punta

Luciana, por su parte, sí se expresó en sus redes sociales. “A los que se enteraron que nos casamos pronto, les agradezco las felicitaciones”, empezó diciendo la mujer, que es ingeniera de software. “Creo que es un buen momento para recordar que yo no soy del medio ni me interesa. Que tanto Alexis como yo somos personas reales que laburamos muchísimo, que venimos de abajo, que nos respetamos y cuidamos. Y sobre todo, no jodemos ni le debemos nada a nadie”.

Por su parte, Méndez agregó molesta: “Lo único que nos diferencia es que yo no pongo la otra mejilla ante lo injusto. Como no jodo, no permito que me jodan. Especialmente a la persona que elegí, que es el hombre y padre más maravilloso del mundo”, insistió.

La opinión de sus hijas

Por su parte, Victoria, hija mayor de la expareja se refirió al respecto de la noticia: "Jamás creí verme en esta situación, pero escuchando las cosas que se dicen de mi papá (Alexis Puig). Lo vi necesario. De hecho, se ha perdido de momentos por tener que trabajar para que nunca nos falte nada. Así que me parece muy injusto que se insinúe el hecho de que sea un mantenido porque no es así".

"No es raro que se case con Luciana porque hace más de un año que están juntos, conviven y se ganó nuestro amor. Gracias a papá (y a mamá obviamente) aprendí lo que es la cultura del trabajo. Levantarse a las 5 am, investigar, estudiar y ganarse lo de uno. Me parece importante recalcarlo porque si fuera un vago o un mantenido jamás hubiera aprendido eso", agregó la joven.

