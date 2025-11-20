Aldana Masset: la Miss Universo Argentina que buscará la gloria esta noche 

El desempeño de Aldana Masset en Miss Universo 2025 generó una ola de interés internacional y posicionó a la candidata argentina como una de las figuras más comentadas de la edición . La entrerriana cautivó desde su primera aparición y dejó en claro que llega al escenario mundial con una mezcla de autenticidad, carisma y presencia escénica.

La participación de Aldana Masset en las galas preliminares marcó un antes y un después en su camino dentro del certamen. Su pasada en bikini verde se viralizó en minutos y su imagen fue elegida como portada oficial del evento, un gesto que subrayó la magnitud de su impacto ante 121 candidatas. Los primeros desfiles la consolidaron entre las favoritas del público, que destacó su naturalidad y su estilo seguro.

La organización de Miss Universo resaltó la energía de la argentina en cada presentación, especialmente en el desfile típico, donde Aldana lució un diseño inspirado en las guitarras folclóricas. La respuesta en redes sociales reforzó la atención sobre su figura: miles de usuarios celebraron el orgullo nacional y replicaron videos y fotos de su performance con mensajes de apoyo y admiración. Su nombre no tardó en convertirse en tendencia global por su sorprendente presencia escénica.

La edición 74 del concurso se desarrolla en Tailandia, donde la final se llevará a cabo el 20 de noviembre en el Impact Arena de Pak Kret . Allí se elegirá a la sucesora de la actual reina, en una noche que promete alta tensión por la calidad de las participantes. Este año, además, el voto del público a través de la plataforma oficial tiene un peso especial, y muchos argentinos ya se movilizaron para impulsarla bajo la opción “People’s Choice”.

A lo largo de las actividades previas, Aldana se convirtió en uno de los rostros más visibles del certamen. Desde la primera semana se posicionó como referente regional gracias a su desempeño en pasarela, su manejo en entrevistas y su conexión con la audiencia digital. La expectativa por su actuación en la final es una de las más altas para Argentina en los últimos años.

Autenticidad, música y una historia personal que inspira

La vida de Aldana Masset siempre estuvo ligada al arte. Comenzó como modelo a los 13 años y más tarde incursionó en la música, primero como vocalista de Agapornis y luego como cantante solista en Brasil. Esa combinación de escenarios, luces y entrenamiento constante moldeó una figura versátil, capaz de equilibrar técnica y carisma. Su carrera artística reforzó su presencia en un certamen donde la personalidad pesa tanto como la belleza.

Otro punto que elevó su perfil internacional fue la revelación de que padece alopecia desde el nacimiento. Lejos de ocultarlo, Aldana decidió visibilizar su condición en redes sociales y convertirla en un mensaje de aceptación. Contó que durante años la inseguridad la acompañó, pero que hoy ese rasgo la fortalece y la inspira a alentar a otras personas que enfrentan prejuicios.

Una candidata preparada para brillar

El camino hacia Miss Universo 2025 no fue improvisado: incluyó entrenamientos intensivos en oratoria, pasarela y manejo emocional, además de su experiencia previa en concursos de belleza desde 2019. La modelo argentina logró consolidarse en cada etapa y su presencia en las galas preliminares reflejó ese crecimiento. Su preparación integral la posiciona como una de las representantes más sólidas de los últimos años.

Con un perfil auténtico, una historia que inspira y una fuerte recepción internacional, Aldana Masset llega a la final con todas las miradas puestas en su desempeño. La edición 2025 se perfila como una de las más competitivas de la última década y la argentina ya se instaló entre las protagonistas centrales.