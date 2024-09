Alberto Cormillot rompió el silencio y apuntó contra su hija tras las polémicas declaraciones: qué dijo

Posteriormente, agregó: " Me genera un gran incomodidad porque atacar a mi mujer es atacarme a mí y yo creo que Reneé se equivocó . Había dos problemas, uno que Estefi que no le avisó de las internaciones pero mis internaciones las sabía todo el mundo y por ahí ella se olvida de esa parte y después surgió un tema económico pero nada que ver".

Siguiendo con su descargo, afirmó: “Pero yo me puse a pensar: cuando yo empecé a salir con Estefi, nadie pensó que íbamos a durar, y luego nadie pensó que nos íbamos a casar y nos casamos, y después nadie pensó que íbamos a tener un hijo y lo tuvimos y estamos muy bien juntos, estamos felices con nuestra vida y yo creo que en la televisión a Reneé le hicieron decir cosas que ella por no tener experiencia terminó diciéndolas. Me siento extremadamente molesto porque esto no es mi vida, mi vida es levantarme a las cuatro de la mañana todos los días para ir a trabajar”.

Por último, sobre qué habló con su hija Renée, el profesional sentenció: "Pude hablar con mi hija de esto y le dije que tuviera cuidado con las cosas que decía porque las redes titulan y uno puede ser dueño de lo que dice y el que edita es dueño de la edición y del titulo, yo lo sé y trato de transmitírselo a Estefi que está dolorida". / Minuto Uno