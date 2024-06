Adrián Suar brilla en Netflix con esta película que es un éxito

Netflix: de qué se trata la película “Un novio para mi mujer”

La sinopsis de la película detalla lo siguiente: “el Tenso (Adrián Suar) no sabe cómo enfrentarse a su mujer, la Tana (Valeria Bertuccelli), para decirle que se quiere separar, ya que la relación se le hace insostenible debido a su terrible carácter. Ella vive constantemente malhumorada: si no protesta por el tiempo, es por el gobierno; si no es por los vecinos, es por los jóvenes, o por los viejos… o por lo que fuere. Carlos, amigo del Tenso, le sugiere invertir el problema… y provocar que la Tana lo abandone a él. ¿Cómo? se pregunta el Tenso, y Carlos le presenta una propuesta: recurrir al Cuervo Flores (Gabriel Goity), un viejo seductor irresistible que seducirá a su mujer hasta el enamoramiento para que, por fin, el Tenso encuentre la solución a sus problemas”.