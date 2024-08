A Ricky Maravilla le apareció una nueva hija y esta fue su reacción al enterarse de la noticia

En las últimas horas, la Justicia confirmó que Ricky Maravilla tiene otra hija de 35 años llamada Guadalupe Oliva . Tras conocerse la noticia del ADN positivo, el cantante no dudo en dar su opinión en diferentes medios de comunicación. A continuación, te contamos los detalles.

Lo que dije siempre, que yo estoy a entera disposición de la Justicia, y le agradezco el tiempo que se ha tomado", comenzó aclarando su postura.

“Que sea todo lo que la Justicia dice. Esto está todo en manos del doctor Fernando Burlando…y qué más puede agregar…si es todo lo que la Justicia dice, ahí estoy de acuerdo. Perfecto. No puedo agregar más”, agregó el artista.

Para darle un mensaje a su nueva hija, el ícono de la música tropical argentina dijo: “Bienvenida sea esta chica si se ha dado todo bien. Bueno, bienvenida. Lo único que puedo decir es que si ha esperado 40 años para recién ubicarme a mí, ahora me ubican, a través de un canal de televisión. Eso es lo que me duele y me molesta”. / Pronto y La Gaceta