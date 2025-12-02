Recetas para Navidad: tres ensaladas que sorprenderán a todos y son fáciles de hacer

En Mendoza, donde la Nochebuena suele llegar envuelta en calor, elegir una receta que refresque la mesa puede hacer toda la diferencia. Estas tres ensaladas combinan tradición, estacionalidad y toques modernos capaces de realzar carnes, entradas frías o cualquier menú navideño. Son opciones simples, completas y pensadas para que cualquiera se anime a prepararlas.

La primera propuesta retoma un clásico internacional, pero lo adapta al clima mendocino. La ensalada Waldorf fresca funciona como un contraste perfecto frente a platos más contundentes. El aderezo liviano a base de yogur genera una textura suave , ideal para quienes buscan algo ligero pero sabroso. En Mendoza, donde las frutas de estación se disfrutan al máximo, la combinación de manzana verde, uvas y frutos secos se vuelve especialmente acertada.

Por si no sabías Por qué te gustan tanto los gatos: lo que la psicología revela sobre vos

Para lograr una preparación equilibrada, conviene cortar las manzanas en cubitos parejos y mezclarlas con limón para conservar su brillo . El yogur, apenas endulzado y suavizado con un toque de mayonesa , aporta frescura sin resultar pesado. Servirla sobre hojas de lechuga firme ayuda a darle volumen y presencia en la fuente. Antes de llevarla a la mesa, refrigerarla unos minutos potencia el aroma y la textura final.

La segunda opción toma una favorita de cualquier mesa familiar y la vuelve más moderna. La ensalada de papas y huevo, habitual en celebraciones argentinas, suma un aderezo cremoso de palta que aporta una untuosidad fresca y veraniega . Para el clima cuyano, donde las comidas frías suelen ser protagonistas, este giro resulta tan práctico como tentador.

Armarla es sencillo: papas en cubos, huevos picados y arvejas forman la base, a la que se puede sumar cebolla morada si se busca un toque más marcado. La crema de palta —procesada con limón, mayonesa, sal y pimienta— unifica la mezcla y evita que la preparación quede seca. Si se busca una textura más liviana, basta añadir un chorrito de agua hasta lograr la consistencia deseada.

ensalada de papas con palta La receta de papa con crema de palta es poco común pero no por eso menos deliciosa

Una ensalada de remolacha y cítricos que sorprende

La tercera propuesta llega con colores y contraste, ideal para quienes quieren una fuente vistosa sin complicarse demasiado. La mezcla de remolacha, naranja y semillas logra un juego dulce-ácido que levanta cualquier menú navideño sin quitar protagonismo al plato principal. Además, es una alternativa apta para quienes prefieren opciones más naturales o vegetarianas.

La clave está en disponer las hojas verdes como base y alternar remolacha y naranjas para generar un efecto visual atractivo. Las pepitas tostadas o nueces suman crocante, mientras que la granada, si se usa, aporta un tono festivo imposible de ignorar. La vinagreta de naranja, simple y aromática, se incorpora al final para mantener la textura fresca.

remolacha y cítricos Receta de ensalada para Navidad: remolacha y cítricos, una opción muy fresca

Estas tres ensaladas están pensadas para el verano mendocino y ofrecen combinaciones que equilibran frescura, color y sabor. Son propuestas accesibles, variadas y perfectas para acompañar una cena de Navidad sin complicaciones. Con ingredientes de estación y preparaciones rápidas, cada una puede convertirse en la favorita de la mesa familiar.