2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Ideas frescas

Recetas para Navidad: tres ensaladas que sorprenderán a todos y son fáciles de hacer

Tres ideas con receta para una Navidad fresca y sabrosa, pensadas para sorprender en la mesa festiva sin mucho esfuerzo.

Recetas para Navidad: tres ensaladas que sorprenderán a todos y son fáciles de hacer

Recetas para Navidad: tres ensaladas que sorprenderán a todos y son fáciles de hacer

 Por Analía Martín

En Mendoza, donde la Nochebuena suele llegar envuelta en calor, elegir una receta que refresque la mesa puede hacer toda la diferencia. Estas tres ensaladas combinan tradición, estacionalidad y toques modernos capaces de realzar carnes, entradas frías o cualquier menú navideño. Son opciones simples, completas y pensadas para que cualquiera se anime a prepararlas.

Recetas de ensaladas para renovar la mesa navideña

La primera propuesta retoma un clásico internacional, pero lo adapta al clima mendocino. La ensalada Waldorf fresca funciona como un contraste perfecto frente a platos más contundentes. El aderezo liviano a base de yogur genera una textura suave, ideal para quienes buscan algo ligero pero sabroso. En Mendoza, donde las frutas de estación se disfrutan al máximo, la combinación de manzana verde, uvas y frutos secos se vuelve especialmente acertada.

Lee además
Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana 
Predicciones semanales

Astrología: qué signos tendrán suerte en el dinero esta semana
Por qué te gustan tanto los gatos: lo que la psicología revela sobre vos
Por si no sabías

Por qué te gustan tanto los gatos: lo que la psicología revela sobre vos

Para lograr una preparación equilibrada, conviene cortar las manzanas en cubitos parejos y mezclarlas con limón para conservar su brillo. El yogur, apenas endulzado y suavizado con un toque de mayonesa, aporta frescura sin resultar pesado. Servirla sobre hojas de lechuga firme ayuda a darle volumen y presencia en la fuente. Antes de llevarla a la mesa, refrigerarla unos minutos potencia el aroma y la textura final.

ensalada waldorf
La ensalada Waldorf, una receta clásica de Navidad

La ensalada Waldorf, una receta clásica de Navidad

Receta para Navidad: ensalada de papa con crema de palta

La segunda opción toma una favorita de cualquier mesa familiar y la vuelve más moderna. La ensalada de papas y huevo, habitual en celebraciones argentinas, suma un aderezo cremoso de palta que aporta una untuosidad fresca y veraniega. Para el clima cuyano, donde las comidas frías suelen ser protagonistas, este giro resulta tan práctico como tentador.

Armarla es sencillo: papas en cubos, huevos picados y arvejas forman la base, a la que se puede sumar cebolla morada si se busca un toque más marcado. La crema de palta —procesada con limón, mayonesa, sal y pimienta— unifica la mezcla y evita que la preparación quede seca. Si se busca una textura más liviana, basta añadir un chorrito de agua hasta lograr la consistencia deseada.

ensalada de papas con palta
La receta de papa con crema de palta es poco común pero no por eso menos deliciosa

La receta de papa con crema de palta es poco común pero no por eso menos deliciosa

Una ensalada de remolacha y cítricos que sorprende

La tercera propuesta llega con colores y contraste, ideal para quienes quieren una fuente vistosa sin complicarse demasiado. La mezcla de remolacha, naranja y semillas logra un juego dulce-ácido que levanta cualquier menú navideño sin quitar protagonismo al plato principal. Además, es una alternativa apta para quienes prefieren opciones más naturales o vegetarianas.

La clave está en disponer las hojas verdes como base y alternar remolacha y naranjas para generar un efecto visual atractivo. Las pepitas tostadas o nueces suman crocante, mientras que la granada, si se usa, aporta un tono festivo imposible de ignorar. La vinagreta de naranja, simple y aromática, se incorpora al final para mantener la textura fresca.

remolacha y cítricos
Receta de ensalada para Navidad: remolacha y cítricos, una opción muy fresca

Receta de ensalada para Navidad: remolacha y cítricos, una opción muy fresca

Estas tres ensaladas están pensadas para el verano mendocino y ofrecen combinaciones que equilibran frescura, color y sabor. Son propuestas accesibles, variadas y perfectas para acompañar una cena de Navidad sin complicaciones. Con ingredientes de estación y preparaciones rápidas, cada una puede convertirse en la favorita de la mesa familiar.

Temas
Seguí leyendo

Cómo envolver regalos de Navidad de forma creativa y ecológica

Astrología: cuáles serán los signos más favorecidos en el amor esta semana

Qué dice la psicología sobre usar siempre el mismo perfume para el día a día

Cómo iniciarse en el trekking con responsabilidad: claves de un experto mendocino

Ideas para elegir regalos de Navidad conscientes y originales en Mendoza

Astrología: qué signo podría reencontrarse con un amor del pasado

Cómo organizar diciembre sin estrés para disfrutar la Navidad y Año Nuevo

Astrología: qué signos deberán enfrentar más desafíos este fin de semana

LO QUE SE LEE AHORA
Por qué te gustan tanto los gatos: lo que la psicología revela sobre vos
Por si no sabías

Por qué te gustan tanto los gatos: lo que la psicología revela sobre vos

Las Más Leídas

El espacio está distribuido en 15 ambientes, entre ellos seis dormitorios, dos baños, un toilette y dos cocheras
En fotos

La histórica mansión Cantú Notti en Guaymallén está en venta: así luce por dentro después de 120 años

Accidente vial en Maipú: el joven accidentado fue trasladado al Hospital Lagomaggiore.
Qué ocurrió

Grave accidente en Maipú: una pareja quedó hospitalizada tras un choque con un colectivo

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza.
El clima

Tormentas aisladas, el pronóstico para este martes 2 de diciembre en Mendoza

Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del boleto.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Te Puede Interesar

El mendocino presenta los nuevos F-16 este fin de semana.
Custodia territorial

Antes de dejar Defensa, Petri presenta los aviones y blindados para modernizar las Fuerzas Armadas

Por Sitio Andino Política
Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro
Movimiento telúrico.

Fuerte sismo se sintió este martes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Por Sitio Andino Sociedad
La necesidad de dólares para cubrir la demanda interna y de vencimientos puede poner all gobierno en aprietos
Dólar, reservas y vacaciones

Diciembre y el dólar: por qué baja la presión cambiaria y qué puede pasar en el verano

Por Marcelo López Álvarez