15 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Análisis

Qué dice la psicología sobre las personas que no tienen amigos

No tener amigos puede ser una decisión personal o decir más de lo que creés. En esta nota, te contamos qué explica la psicología sobre este comportamiento.

Qué dice la psicología sobre las personas que no tienen amigos
Qué dice la psicología sobre las personas que no tienen amigos Foto: ChatGPT (IA)
 Por Juan Pablo Strappazzon

Es común conocer, o incluso identificarnos, con personas que no suelen tener amigos. Más allá de ser una decisión personal, esta situación puede reflejar rasgos emocionales o psicológicos, según señalan expertos en psicología. En esta nota, te contamos todo lo que debés saber.

mujer sola en casa
No tener amigos, según la psicología: significado

No tener amigos, según la psicología: significado

Qué significa no tener amigos, según la psicología

De acuerdo con información de TyC Sports, la ausencia de amistades no siempre responde a un problema de sociabilidad. En muchos casos se asocia a perfiles más reservados, independientes o cuidadosos a la hora de elegir con quién vincularse, que valoran relaciones profundas o priorizan el entorno familiar por sobre los círculos sociales amplios.

Lee además
El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
¿Una Moda pasajera?

El fenómeno therian desde la psicología: la construcción de identidad en un mundo caótico
Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta
Para tener en cuenta

Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta

Para algunas personas, la soledad representa un ámbito de calma y equilibrio emocional, donde encuentran bienestar y mayor conexión consigo mismas. En este sentido, no contar con amigos no significa necesariamente estar aislado, sino responder a una decisión personal ligada al disfrute del tiempo propio.

Sin embargo, también puede ser consecuencia de vivencias adversas que dejaron huella y generan cierto resguardo emocional, o de cambios propios de distintas etapas de la vida, como mudanzas, modificaciones en la rutina diaria o procesos personales que alteran la forma de relacionarse con los demás.

Temas
Seguí leyendo
LO QUE SE LEE AHORA
Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta
Para tener en cuenta

Ni heladera ni pava eléctrica: el electrodoméstico que deberías desenchufar durante una tormenta

Las Más Leídas

La escuela técnica donde ocurrió el hecho que terminó con una condena a la Dirección General de Escuelas. 
sentencia

Accidente escolar en Mendoza: fallo obliga a pagar $48 millones a un estudiante

¿Cuánto cuesta hoy una se las soluciones habitacionales del IPV?
Soñar con la casa propia

Cuánto cuestan hoy las viviendas que entrega el IPV en Mendoza

Un homicidio ocurrido cerca de la medianoche conmocionó al barrio La Gloria, en Godoy Cruz.
Investigación en marcha

Godoy Cruz: balearon a un joven en el cuello y murió en su casa ante su hermano

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con las indemnizaciones y despidos tras la reforma laboral
PROYECTO CON MEDIA SANCIÓN

Atención trabajadores mendocinos: qué pasará con los despidos e indemnizaciones si avanza la reforma laboral

Un joven armado escapó de un control policial en Mendoza y fue detenido tras una persecución. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza.
De película

Detuvieron a un joven armado con dos pedidos de captura y antecedentes por intento de homicidio